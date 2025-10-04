Ein Zeuge meldet abends einen Drohnenüberflug in der Gemeinde Meine. In der Nähe ist eine Fliegerstaffel der Bundespolizei stationiert.

Meine - Eine mögliche Drohnensichtung beschäftigt die Polizei im Landkreis Gifhorn. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte ein Zeuge am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen Drohnenüberflug in der Gemeinde Meine gemeldet. Wie viele Drohnen in der Luft gewesen sein sollen und welche Strecke die Fluggeräte warum flogen, sei noch unklar.

Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass am Donnerstag in Gifhorn drei Drohnen gesichtet worden seien. Dem Bericht zufolge waren die Flugobjekte teils im Formationsflug unterwegs und bewegten sich mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde in etwa 100 Metern Höhe.

In Gifhorn unterhält die Bundespolizei eine Fliegerstaffel, die derzeit umfassend erweitert und modernisiert wird.