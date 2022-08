Durch die Ostsee: Schwimmer auf dem Weg nach Rostock

Rostock - Der Doberaner Triathlet und Marathonschwimmer Patrick Schuster-Argelander ist seit den frühen Morgenstunden auf dem Weg vom dänischen Gedser durch die Ostsee nach Rostock-Warnemünde. Der 43-Jährige stieg gegen 3.00 Uhr am Freitag an der dänischen Küste mit Neoprenanzug ins Wasser, wie das Begleitteam mitteilte. „Nur noch 24,8 Kilometer“ meldete das Team um 11.23 Uhr. Die Ankunft am Strand von Warnemünde könnte voraussichtlich gegen 18.00 Uhr sein.

Auf der rund 45 Kilometer langen Strecke wird der gebürtige Rostocker von einem Segelboot, einem weiteren Boot und zwei Kajaks begleitet, wie Bad Doberans Bürgermeister, Jochen Arenz, erläuterte, der den Langstreckenschwimmer am Freitagabend in Warnemünde mit vielen anderen in Empfang nehmen will. „Das ist ein Weltrekord“, so Arenz. Auf Videoaufnahmen war der Sportler am Morgen bei Sonnenschein und windarmem Wetter kraulend durch eine ruhige Ostsee zu sehen.