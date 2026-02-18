Beamte der Kriminalpolizei haben den Verdacht, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Eine Aktion der Beamten soll mutmaßlichen Betrug aufdecken.

Görlitz - Fünf Objekte sind in Görlitz von der Kriminalpolizei durchsucht worden. Ziel war die Sicherstellung von Spielautomaten, so ein Sprecher der Polizeidirektion. Den Betreibern werden Verletzungen im Bereich des Wirtschafts- und Finanzwesens vorgeworfen, wie es weiter hieß. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen dauern an.