Kriminalität Durchsuchungen in Görlitz - Spielautomaten sichergestellt

Beamte der Kriminalpolizei haben den Verdacht, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Eine Aktion der Beamten soll mutmaßlichen Betrug aufdecken.

Von dpa 18.02.2026, 14:51
Geld wird in einem Spielautomaten gesteckt. Mehrere solcher Maschinen beschlagnahmten Beamte der Polizei in Görlitz. (Symbolbild)
Görlitz - Fünf Objekte sind in Görlitz von der Kriminalpolizei durchsucht worden. Ziel war die Sicherstellung von Spielautomaten, so ein Sprecher der Polizeidirektion. Den Betreibern werden Verletzungen im Bereich des Wirtschafts- und Finanzwesens vorgeworfen, wie es weiter hieß. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Ermittlungen dauern an.