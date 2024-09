Neuruppin - Ein E-Scooter-Fahrer ist in Neuruppin nach einem Sturz gestorben. Der 37-jährige Mann sei am Samstag zwischen den Ortsteilen Wuthenow und Gnewikow gefahren und aus bisher unbekannter Ursache gestürzt, berichtete die Polizei am Sonntag. Unklar sei, ob der Fahrer infolge des Sturzes oder wegen eines gesundheitlichen Problems starb.

Mehrere Menschen hätten den Mann am Fahrbahnrand liegend bewusstlos gefunden und versucht, ihm zu helfen, teilte die Polizei mit. Der Versuch, den 37-Jährigen noch zu retten, blieb aber nach ihren Angaben erfolglos. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.