Die Tischtennis-Spielerinnen von TTC Eastside peilen den sechsten Titel in der Champions League an. Zum Auftakt gibt es ein Debüt und ein Comeback.

Berlin - Nach einem Jahr selbst gewählter Pause nehmen die Tischtennisspielerinnen von TTC Berlin Eastside einen neuen Anlauf auf den sechsten Titel in der Champions League. In der Hauptrunden-Gruppe B sind Metz TT aus Frankreich sowie Tschechiens SKST Plus Hodonin altbekannte Gegner. „Mit unserer Gruppe bin ich nicht unzufrieden. Natürlich sind Metz und Hodonin sehr gute Mannschaften, aber ich sehe uns hier absolut auf Augenhöhe und das Viertelfinale als nächstes Etappenziel“, sagte Eastside-Trainer Jens Ruland vor dem Auftaktspiel am Sonntag (18.00 Uhr) gegen das französische Spitzenteam im Paul-Heyse-Sportkomplex.

Ihr Debüt feiert dann Eastside-Neuzugang He Zhuojia. Neben der Weltranglisten-71., die vor fünf Jahren auf Platz 13 gelistet war, gibt auch Nina Mittelham ihr Comeback nach der bei den Olympischen Spielen zugezogenen Verletzung. Das Quartett komplementieren Xiaona Shan und Josi Neumann.