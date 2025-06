Leverkusen - Torhüter Mark Flekken kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück und wechselt zu Bayer Leverkusen. Der niederländische Nationaltorhüter erhält beim Werksclub einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Das teilte Bayer mit.

Der 31 Jahre alte frühere Freiburger spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten für den FC Brentford in der englischen Premier League. Die Ablösesumme liegt bei geschätzten zehn Millionen Euro. Offizielle Angaben machte Bayer dazu nicht.

„Er kennt die Bundesliga durch seine erfolgreiche Zeit in Freiburg. Die Jahre in England und seine Rolle in der niederländischen Nationalmannschaft haben Mark darüber hinaus ein großes Maß an internationaler Erfahrung vermittelt. Für die kommenden Jahre sind wir damit im Team auf den Torhüterpositionen sehr gut aufgestellt“, sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Erwartet wird, dass Flekken die neue Nummer eins beim deutschen Meister von 2024 wird. In der vergangenen Saison hatten Lukas Hradecky (35) und Matej Kovar (25) eine Art Job-Sharing betrieben. Insbesondere Kovar hatte auf höchstem Niveau aber auch immer wieder gepatzt.