Die Angeklagten aus Goslar waren im Juni 2023 zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Inzwischen sitzen der Mann und die Frau auch nicht mehr in Haft.

Prozess in Braunschweig

Braunschweig - Der Prozess gegen ein Ehepaar, das seine erwachsene Tochter beziehungsweise Stieftochter schwer sexuell missbraucht haben soll, wird am Landgericht Braunschweig von diesem Montag (9.00) an neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil gegen die beiden Angeklagten aufgehoben, weil aus Sicht der Bundesrichter die Beweiswürdigung lückenhaft war. Jetzt muss sich eine andere Kammer des Landgerichts mit den Vorwürfen beschäftigen. Die Mutter hatte im Juni 2023 unter anderem wegen einer Vielzahl von Vergewaltigungen eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13,5 Jahren erhalten, ihr Partner wurde zu neun Jahren und sechs Monaten verurteilt. Doch in diesem Juni wurden die Haftbefehle aufgehoben. Sie seien zwar noch verdächtig, aber es gebe keinen dringenden Tatverdacht mehr, hieß es von dem Braunschweiger Gericht.