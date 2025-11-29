Mit einem Abendprogramm aus Werkschauen, Ausstellungen, Musik und Kulinarik machen Kreative in Halle auf sich aufmerksam. Als Gastgeber präsentieren sie sich und ihre Werke.

Zum 21. Mal findet in Halle der „Lange Abend der Galerien“ statt. (Archivbild)

Halle - Die kreativen Orte von Kunst und Kunsthandwerk stehen im Mittelpunkt des „Langen Abends der Galerien“ in Halle. Knapp 30 Galerien, Ateliers, Kunsthandlungen, Manufakturen und kleine Werkstätten öffnen in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr ihre Türen für Besucherinnen und Besucher, wie der Hallesche Kunsterverein mitteilte. Im Fokus stehe bildende, angewandte und dekorative Kunst, hieß es. Neben den Kunstwerken an sich können sich die Gäste auf Glühwein, Gebäck und Gespräche freuen.

Mit dem „Langen Abend der Galerien“ soll die Wahrnehmung der Galerie-Szene in Halle verbessert werden. Er findet immer am Samstag vor dem ersten Advent statt. Bei Werkschauen und Ausstellungen werden demnach Malerei, Grafik, Schmuck, Fotografie sowie Mode und Einrichtung präsentiert.

Halle ist in Sachsen-Anhalt ein zentraler Ort der Kunst und Kultur, vor allem wegen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, die Studentinnen und Studenten aus aller Welt besuchen.