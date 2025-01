In einer Wohnung in Eisenach werden zwei Frauen schwer verletzt. Eine von ihnen überlebt die Nacht nicht. Die Polizei hat inzwischen einen Tatverdächtigen festgenommen.

Eisenach - Bei einer Gewalttat ist eine 35-jährige Frau in Eisenach so schwer verletzt worden, dass sie gestorben ist. Eine weitere 20 Jahre alte Frau sei bei der Tat in einer Wohnung im Westen der Wartburg-Stadt ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingewiesen worden, teilte die Polizei mit.

Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat am Samstagabend zunächst, die Beamten konnten ihn aber am Sonntagmittag in einer Wohnung in Eisenach festnehmen. Gegen den 37 Jahre alten Deutschen wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Details zu den Vorwürfen und Hintergründen der Tat nannte die Polizei unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.