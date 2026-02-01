Einer der Täter hatte zuvor eine Frau umgestoßen. Sie fiel und hatte Schürfwunden an der Stirn. Die Männer müssen sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Magdeburg - Mehrere Männer haben am Magdeburger Hauptbahnhof Bundespolizisten angegriffen. Am späten Freitagabend habe ein 47 Jahre alter Mann, der gemeinsam mit anderen Männern unterwegs war, unvermittelt eine 58-jährige Frau von hinten zur Seite gestoßen und sie so leicht verletzt, teilte die Bundespolizei mit. Polizeibeamten seien hinzugekommen, um unter anderem die Identität des Tatverdächtigen festzustellen.

Ein 45 Jahre alter Mann aus der Gruppe habe die Polizisten an ihrer Arbeit hindern wollen und einen Beamten geschlagen, hieß es weiter. Die Bundespolizisten brachten den 45-Jährigen demnach daraufhin zu Boden, wobei er eine Platzwunde an der Stirn erlitt. Als die Beamten die Personalien der drei weiteren Männer aufnehmen wollten, griffen auch sie die Polizisten an.

Letztendlich seien die Identitäten aller Männer zweifelsfrei festgestellt worden, hieß es. Gegen sie seien Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. Der 45-Jährige und die 58-Jährige seien zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.