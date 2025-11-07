Tiktok will rund 150 Content-Moderatoren in Berlin entlassen. Monatelang rang das Unternehmen mit Betriebsräten um die Abfindungen. Nun gibt es offenbar eine Lösung.

Immer wieder haben in den vergangenen Monaten Tiktok-Beschäftigte in Berlin gegen den geplanten Stellenabbau demonstriert. (Archivbild)

Berlin - Im Streit um den Abbau von rund 150 Stellen bei der Videoplattform Tiktok in Berlin haben die Betriebsräte mit dem Unternehmen eine Einigung gefunden. Diese umfasse vor allem Regelungen zur Höhe der Abfindung für die betroffenen Beschäftigten, teilten beide Seiten mit. Der Beschluss war den Angaben zufolge von der Einigungsstelle gefasst worden, die bei betrieblichen Auseinandersetzungen schlichten kann.

Die Lösung sieht Verdi zufolge eine Grundabfindung von mindestens 17.000 Euro vor, abhängig von der Dauer der Beschäftigung. Hinzu kämen Zuschläge für Eltern sowie für Mitarbeiter mit schweren Behinderungen. Bei Beschäftigten, deren Aufenthaltstitel an den Bestand des Arbeitsvertrags gebunden ist, sei die Kündigungsfrist verlängert worden, hieß es. Die Kündigungen seien in der vergangenen Woche zugestellt worden, teilte Verdi mit.

Abbau trifft vor allem Content Moderation

Betroffen ist insbesondere der Bereich der sogenannten Content Moderation, bei der überprüft wird, ob Inhalte auf der Plattform den Richtlinien und geltenden Gesetzen entsprechen. Verdi kritisierte, dass diese Aufgaben künftig stärker von Künstlicher Intelligenz ausgeführt werden sollten. Das habe negative Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer, weil so potenziell weniger problematische Inhalte entdeckt würden.

Zudem warnt die Gewerkschaft davor, dass sich dadurch auch die Arbeitsbedingungen für die verbleibenden Moderatorinnen und Moderatoren verschlechtern könnten. Sie fürchtet vor allem eine mangelnde psychologische Begleitung für die Beschäftigten.

Tiktok, das zum chinesischen Konzern Bytedance gehört, wies die Befürchtungen zurück. Schon jetzt unterstütze KI vielmehr die Arbeit der Moderatoren und Moderatorinnen und sorge dafür, dass diese besonders belastende Inhalte nicht sehen müssten. Menschen spielten zudem weiter eine Schlüsselrolle bei der Moderation von Inhalten.