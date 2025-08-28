Berlin - Das Technische Hilfswerk wird ab dem Nachmittag Teile des einsturzgefährdeten Dachstuhls in Berlin-Mitte abtragen. Wie ein Feuerwehrsprecher am Einsatzort sagte, werde das THW mit großen Fahrzeugen anrücken. Die Reinhardstraße wird daher noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich die Arbeiten bis in die Nacht ziehen werden. In einem kurzen Abschnitt der Straße sollen parkende Autos entfernt werden, damit das THW ausreichend Platz für seinen Einsatz hat.

Der Feuerwehrsprecher betonte, dass der Dachstuhl einsturzgefährdet sei, das restliche Gebäude aber nicht. Bei den anstehenden Arbeiten des THW könnten auch Trümmerteile auf die Straße fallen, daher werde die Straße weiterhin zwischen Friedrichstraße und Albrechtstraße komplett gesperrt.