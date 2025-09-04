Der Tag bringt bis zu 29 Grad und Sonnenschein – doch abends ziehen Regen und Gewitter in Berlin und Brandenburg auf. Wie sich das Wetter bis Samstag in der Hauptstadtregion entwickelt.

Berlin/Potsdam - Die Hauptstadtregion startet sonnig und warm in den Tag, bevor das Wetter am Abend kippt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es bei 26 bis 29 Grad Celsius tagsüber meist freundlich und trocken, doch ab dem späten Abend ziehen von Südwesten her Regen und teils kräftige Gewitter auf. Besonders im Westen Brandenburgs kann es dabei auch Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigen Hagel geben.

In der Nacht zum Freitag hält der Regen zunächst an, nur im Osten bleibt es noch länger trocken. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 13 Grad. Am Freitag ziehen dann die Schauer und Gewitter zunächst ostwärts ab, ehe es am Nachmittag wieder unbeständig wird. Dann gibt es den Wetterexperten zufolge bei 20 bis 22 Grad erneut Schauer oder Gewitter.

Das Wochenende gestaltet sich ruhiger: Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei höchstens 23 Grad bleibt es größtenteils trocken.