Wer in Friedrichshain oder Rummelsburg unterwegs ist, muss bis Mitte Dezember mit Umleitungen rechnen.

In Friedrichshain und Rummelsburg kommt es bis Mitte Dezember wegen Gleisbauarbeiten zu Sperrungen. (Symbolfoto)

Berlin - Autofahrer in Berlin müssen sich auf Einschränkungen durch Gleisbauarbeiten einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, ist die Boxhagener Straße in Friedrichshain in Höhe des Wismarplatzes in beiden Richtungen nicht befahrbar. Die Verkehrsinformationszentrale verweist auf eine Umleitung über die Krossener Straße und die Gryphiusstraße.

Auch die Marktstraße in Rummelsburg ist zwischen Schreiberhauerstraße und Türrschmidtstraße in beiden Richtungen für den Autoverkehr gesperrt. Der Verkehrsinformationszentrale zufolge beginnen die Gleisbauarbeiten am Samstagmorgen und sollen bis Mitte Dezember andauern.