Wegen eines defekten Stellwerks kommt es auf der S1 zu Verspätungen. Was Pendler aus Berlin und Brandenburg beachten müssen.

Berlin - Auf der Berliner S-Bahn-Linie S1 kommt es derzeit zu Verspätungen. Grund ist ein defektes Stellwerk in Hohen Neuendorf, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die S1 fährt demnach weiterhin zwischen den Haltestellen Wannsee und Hohen Neuendorf sowie zwischen Birkenwerder und Oranienburg. Zwischen Hohen Neuendorf und Birkenwerder pendeln S-Bahnen im 20-Minuten-Takt, wie es weiter hieß. Zwischen den Halten Waidmannslust und Frohnau fahre die S1 ebenfalls im 20-Minuten-Takt. Reisende könnten dort alternativ auch die Linie S85 nutzen.

Auch auf der Linie der S8 bestünden im Moment Einschränkungen, teilte die S-Bahn Berlin mit. Bis zum Freitagabend, 22.00 Uhr, fahren auf dieser Linie zwischen Blankenburg und Hohen Neuendorf aufgrund von Baumaßnahmen keine S-Bahnen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet.