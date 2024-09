Magdeburg - Vor dem geplanten Einstellungsstopp für weite Teile der Landesverwaltung sind derzeit ungewöhnlich viele Stellen ausgeschrieben. Im Stellenportal des Landes Sachsen-Anhalt finden sich seit Anfang dieses Monats mehr als 220 zu besetzende Positionen. Während dort üblicherweise täglich einige wenige Ausschreibungen eingestellt werden, sind die Zahlen in den vergangenen Wochen oft deutlich zweistellig gewesen pro Tag.

Ein genauer Blick zeigt, dass etwa am 3. September 37 Stellenausschreibungen veröffentlicht wurden, am Tag darauf 25. In den vergangenen fünf Arbeitstagen waren es zusammen 70. Dabei suchen nahezu alle Bereiche der Landesverwaltung Personal vom Ingenieur bis zum Laboranten, vom Sachbearbeiter und Referenten bis zum Sozialarbeiter und Servicemitarbeiter.

Stellen sollen nicht nachbesetzt werden

Die Landesregierung hatte jüngst beschlossen, frei werdende Stellen in den nächsten beiden Jahren grundsätzlich nicht nachzubesetzen. Dabei sind Ausnahmen geplant, etwa bei Polizisten und Lehrern. Auch Auszubildende und Referendare können weiter eingestellt und übernommen werden. Die Personalausgaben sind ein riesiger Kostenblock im Haushalt, sie bewegen sich in Richtung von fünf Milliarden Euro pro Jahr. Mit dem Einstellungsstopp soll nun ein hoher Millionenbetrag eingespart werden. Nach Angaben des Finanzministeriums geht es dabei um etwa 180 Millionen Euro. Kritik kommt von der Opposition, aus ihrer Sicht verschärft sich der Fachkräftemangel so weiter.

Gute Zeiten für Jobsuchende

Wer einen Job im öffentlichen Dienst sucht, hat derzeit gute Karten angesichts der Vielzahl ausgeschriebener Stellen. Das Spektrum ist groß und reicht vom Fahrer über diverse Sachbearbeiter bis zum Tierarzt. So sucht der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Ingenieure und Architekten, die Landesstraßenbaubehörde Mitarbeiter für den Winterdienst. Der Landesbetrieb für Beschäftigung und Bildung der Gefangenen sucht ebenso Mitarbeiter wie das Landeszentrum Wald. Das Landeskriminalamt hat Stellen ausgeschrieben für Sachbearbeiter im Bereich Islamwissenschaft, DNA-Analytik und einen Sachverständigen für die visuelle Personenidentifizierung.

Die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt sucht Laboranten und landwirtschaftlich-technische Angestellte, das Gefängnis in Halle unter anderem einen Sozialarbeiter, einen Busfahrer und eine Pflegekraft. Auch das Landespolizeiorchester braucht Unterstützung: Die Polizei sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Musiker als Tenor Saxofon mit der Verpflichtung zur Klarinette, in Vollzeit und unbefristet. Der Arbeitsort ist Magdeburg.