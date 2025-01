Erst wird das Eishockey-Topspiel Ingolstadt gegen Fischtown Pinguins in der Eisarena Bremerhaven wegen eines technischen Defekts abgebrochen. Nun bleibt die Arena auch das ganze Wochenende gesperrt.

Eisarena in Bremerhaven wegen Havarie weiter gesperrt

Bremerhaven - Die Eisarena in Bremerhaven bleibt nach einem technischen Defekt am Wochenende geschlossen. Das teilte der Betreiber auf seiner Homepage mit. Am Freitagabend war das Topspiel von Spitzenreiter ERC Ingolstadt bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven zu Beginn des zweiten Drittels wegen einer Havarie abgebrochen worden.

Dem Liveticker des ERC Ingolstadt zufolge soll eine Ammoniak-Leitung unter dem Eis defekt gewesen sein. Das Ammoniak sei auf Höhe des Ingolstädter Tores ausgetreten. Die Zuschauer seien gebeten worden, die Eisarena zu verlassen.

Die Eisfläche wird auch öffentlich genutzt. Das ist laut Betreiber bis auf Weiteres nicht möglich. Wann die Eishalle wieder geöffnet wird, ist unklar. Zuvor hatten Medien berichtet.