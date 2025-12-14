Die Hauptstädter zeigen eine starke Leistung, doch die Chancenverwertung könnte besser sein. Jean-Sébastien Dea bereitet im ersten Spiel nach langer Pause beide Tore vor.

Berlin - Heimspiel-Hattrick für die Eisbären Berlin: Der deutsche Meister setzte sich gegen die Schwenninger Wild Wings mit 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) durch, feierte in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Heimspiel-Erfolg in Serie. Liam Kirk und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den verdienten Sieg der Hauptstädter. Goalie Jake Hildebrand blieb zum zweiten Mal in der laufenden Saison ohne Gegentreffer.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren das Auftaktdrittel in allen Belangen, ließen aber lange ihre Torchancen ungenutzt. Erst in der 18. Minute traf Kirk, als die Berliner erstmals in Überzahl spielten. Die Vorlage gab Jean-Sébastien Dea, der sein Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause feierte.

Die Berliner vergeben zahlreiche Großchancen

Nach der ersten Pause taten auch die Gäste, die bis dahin völlig harmlos gewesen waren, mehr für die Offensive. Die Eisbären blieben allerdings insgesamt überlegen und bauten ihren Vorsprung durch ein Tor von Veilleux aus (37.). Erneut lieferte Dea die Vorarbeit.

Im Schlussabschnitt vergaben die Berliner weiterhin zahlreiche gute Gelegenheiten, brachten den verdienten Erfolg aber nicht zuletzt dank einiger starker Paraden von Hildebrand souverän über die Zeit.