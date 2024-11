Berlin - Die Eisbären Berlin haben sich erfolgreich aus der Länderspielpause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister gegen die Löwen Frankfurt mit 5:2 (3:1, 0:1, 2:0) und festigte damit die Tabellenführung. Ty Ronning, Leonhard Pföderl, Marcel Noebels, Lean Bergmann und Frederik Tiffels sorgten mit ihren Toren für den insgesamt verdienten Sieg.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren von Beginn an. Ronning traf bereits nach 81 Sekunden, Pföderl baute den Vorsprung in der 14. Minute aus. Die Frankfurter konnten in ihrem ersten Powerplay verkürzen (15.), doch Noebels stellte den alten Abstand wieder her, als die Berliner ihrerseits in Überzahl spielten (18.).

Im Schlussdrittel stellen die Berliner den Sieg sicher

Nach der ersten Pause erwischten die Hessen den besseren Start. Dominik Bokk erzielte nach 29 Sekunden den Anschlusstreffer. Die Gastgeber vergaben danach einige klare Chancen, ehe sie zwischenzeitlich ihre Linie verloren. Im Schlussabschnitt steigerten sich die Berliner aber wieder. Bergmann (46.) und Tiffels (52.) stellten den Sieg mit ihren Toren sicher.

Bereits am Dienstagabend sind die Eisbären nun in der Champions Hockey League (CHL) gefordert. Dann empfangen sie die Sheffield Steelers zum Achtelfinal-Rückspiel im Wellblechpalast.