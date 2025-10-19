Zum 22. Mal hat Eberswalde den roten Teppich ausgerollt. Das Filmfestival „Provinziale“ zeigt Dokus, Kurzfilme und Animationen. Welche Filme haben einen Preis bekommen?

Eberswalde - Das Filmfest „Provinziale“ in Eberswalde hat mit rund 2.200 Gästen nach Angaben der Initiatoren mehr Menschen angezogen als im Vorjahr. „Besonders freuen wir uns über die bemerkenswerte Vielfalt unseres Publikums. Offensichtlich gelingt es, jüngere und ältere Menschen ebenso anzusprechen wie auch Menschen, die neu in der Region angekommen sind“, teilte ein Sprecher mit.

Das Fest ging am Samstag nach einer Woche mit der Preisverleihung zu Ende. Insgesamt wurden 12.000 Euro Preisgelder vergeben. In vier Wettbewerben wurden je zwei Publikumspreise vergeben: eine Distel für den relevantesten Genrebeitrag und eine Rose für die stärkste emotionale Ansprache.

Im Wettbewerb Animation ging die Rose an die deutsche Produktion „Himmel wie Seide. Voller Orangen“, die Distel gab es für „Mama Micra“, ebenfalls aus Deutschland. Bei den Kurzspielfilmen erhielt der bulgarische Film „Tova e za Tazi Koleda“ die Rose, die Distel ging an „A fronteira Azul“.

In der Kategorie kurzer Dokumentarfilm wurden „Poorzal“ aus dem Iran ausgezeichnet (Rose) und „La nostra isola“ von dem französischen Regisseur Julien Sallé (Distel). Beim langen Dokumentarfilm erhielten die kanadische Produktion „Jacques“ (Rose) und „Al Oeste, en zapata“ aus Kuba (Distel) die Preise.