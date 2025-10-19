Die lange verletzte Lena Oberdorf soll in der Nations League eigentlich ihr Comeback geben. Doch die Hoffnungsträgerin erlebt in München einen Schreckmoment - und Bundestrainer Wück muss bangen.

München - Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf hat sich erneut am Knie verletzt. Die 23-Jährige musste beim Bundesliga-Spiel des deutschen Meisters gegen den 1. FC Köln nach einem Zusammenprall früh ausgewechselt werden. Oberdorf sollte bei den Nations-League-Spielen der deutschen Frauen gegen Frankreich am Freitag in Düsseldorf oder am Dienstag darauf in Caen eigentlich ihr Comeback geben.

Wieder das rechte Knie betroffen

Erstmals seit ihrem Kreuzbandriss vor den Olympischen Spielen 2024 steht die Weltklasse-Mittelfeldspielerin jedenfalls wieder im Kader von Bundestrainer Christian Wück. Oberdorf verließ mit verbundenem rechten Knie und gestützt auf Betreuern den Platz auf dem Bayern-Campus. Auch bei ihrer schweren Verletzung war das rechte Knie betroffen. Sie hatte nicht nur die Sommerspiele, sondern auch die Europameisterschaft im Sommer in der Schweiz verpasst.