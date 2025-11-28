Der deutsche Meister zeigt in Niedersachsen eine konzentrierte und effiziente Vorstellung über die vollen sechzig Minuten. Angreifer Liam Kirk bestätigt seine starke Form mit zwei Toren.

Wolfsburg - Die Eisbären Berlin haben nach zuletzt schwankenden Leistungen wieder einen rundum überzeugenden Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister bei den Grizzlys Wolfsburg mit 6:1 (2:0, 1:0, 3:1). Liam Kirk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Markus Vikingstad, Frederik Tiffels, Andreas Eder und Mitchell Reinke für die Berliner.

Vor 4.106 Zuschauern in der Eisarena Wolfsburg lieferten sich beide Teams von Beginn an eine schnelle, abwechslungsreiche Begegnung. Doch nur die Gäste nutzten ihre Chancen: Kirk sorgte in der vierten Minute für die Führung der Berliner und erzielte kurz vor der ersten Pause auch den zweiten Treffer (19.). Der Brite konnte damit in den jüngsten drei Spielen sechs Tore verbuchen.

Die Berliner bleiben bis zum Schluss konzentriert

Nach dem Wiederbeginn überstanden die Gäste zwei Unterzahlsituationen schadlos und blieben effizient. Vikingstad verwertete eine starke Vorarbeit von Tiffels zum 3:0 (32.).

Im Schlussabschnitt verkürzte Justin Feser für die Wolfsburger (42.), doch die Eisbären zeigten sich nicht beeindruckt: Tiffels stellte den Drei-Tore-Vorsprung wieder her (47.). Eder erzielte sogar den fünften Treffer der Berliner (53.), Reinke sorgte in Überzahl für den Endstand (60.).