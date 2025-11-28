Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben dank ihres überragenden Schlussmanns Matija Spikic für eine Überraschung gesorgt. Der Keeper der Hausherren wehrte 16 Würfe der Kieler ab und entschied damit das Torhüterduell gegen Nationalspieler Andreas Wolff (fünf Paraden) zu seinen Gunsten. So konnten die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze dem Titelkandidaten THW Kiel vor heimischer Kulisse beim 27:27 (12:14)-Unentschieden einen Punkt abtrotzen. Neben Matija Spikic hatten Vincent Büchner (5), Felix Aellen (5/3), Oskar Joelsson und Vukasin Antonijevic (je 4) den größten Anteil am Teilerfolg für die Gastgeber. Für die Kieler erzielten Lukas Zerbe (7/4), Elias Ellefsen a Skipagotu (6) und Domagoj Duvnjak (4) die meisten Tore.

Die Gastgeber verschliefen die Startphase und lagen nach neun Minuten mit 2:5 zurück. Mit einem 4:1-Lauf auf 6:6 (13.) gelang dem Außenseiter der Ausgleich, der nach 24 Minuten mit 12:10 vorn lag. Doch dann drehten die Norddeutschen mit einem 4:0-Lauf auf 14:12 bis zur Pause die Partie.

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten die Hausherren und lagen auch wegen der Glanztaten von Spikic nach 45 Minuten mit 20:17 vorn. Sieben Minuten vor dem Abpfiff neigte sich die Waage wieder zugunsten des Favoriten, der mit 26:24 in Front zog. In der an Spannung nicht zu überbietenden Schlussphase sorgte Vincent Büchner mit seinem fünften Treffer in der vorletzten Minute für den 27:27-Endstand.