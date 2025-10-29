Der deutsche Meister beweist im DEL-Spitzenspiel Moral und holt einen 1:3-Rückstand auf. In der Extraspielzeit krönt Ty Ronning die Aufholjagd.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga gegen die Adler Mannheim gewonnen. Der deutsche Meister besiegte die Kurpfälzer nach einem 1:3-Rückstand noch mit 4:3 (1:2, 0:1, 2:0) nach Verlängerung. Ty Ronning erzielte das Siegtor in der Zusatzspielzeit, zuvor hatten zweimal Markus Vikingstad sowie Leonhard Pföderl für die Hauptstädter getroffen.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gelang den Mannheimern ein Blitzstart: Lukas Kälble traf bereits nach 25 Sekunden. In der zerfahrenen, hart umkämpften Begegnung glich Vikingstad in der 10. Minute für die Hausherren aus, doch Max Penkin sorgte umgehend für die erneute Führung der Gäste (11.).

Die Berliner drehen das Spiel nach einem Zwei-Tore-Rückstand

Nach der ersten Pause verstärkten die Berliner ihre Offensivbemühungen, konnten sich aber nicht mit einem Tor belohnen. Stattdessen baute Anthony Greco den Vorsprung der Mannheimer aus (31.).

Auch im Schlussabschnitt taten sich die Hauptstädter gegen die konsequent verteidigenden Gäste zunächst schwer, ehe Pföderl der Anschlusstreffer gelang (48.). Wenig später traf erneut Vikingstad nach einem Alleingang zum Ausgleich (50.). In der Verlängerung erzielte Ronning dann sogar das umjubelte Siegtor der Berliner (62.).