Der deutsche Eishockey-Meister sucht noch nach seiner Form. In der CHL müssen die Berliner nach einer insgesamt schwachen Vorstellung eine deutliche Heimniederlage hinnehmen.

Trainer Serge Aubin und die Eisbären Berlin verlieren in der CHL gegen Rauma.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Heimspiel in der diesjährigen Champions Hockey League (CHL) verloren. Am Freitagabend unterlag der deutsche Meister dem finnischen Spitzenteam Lukko Rauma mit 2:6 (1:2, 0:3, 1:1). Ty Ronning und Andreas Eder trafen für die Hauptstädter, die im dritten Hauptrundenspiel des Eishockey-Europapokals die zweite Niederlage hinnehmen mussten.

Vor 4.227 Zuschauern im ausverkauften Wellblechpalast dominierten die lauf- und zweikampfstarken Finnen die Anfangsphase und gingen in der fünften Spielminute durch einen Treffer von Steven Jandric in Führung. Die Berliner fanden danach etwas besser in Spiel, doch Eric Gélinas erhöhte für die Gäste (13.).

Die Berliner sind den Finnen deutlich unterlegen

41 Sekunden vor der ersten Pausensirene konnte Ronning in Überzahl für die Hausherren verkürzen. Doch auch im zweiten Drittel blieben die Finnen klar überlegen und bauten durch Antoine Morand (22.), Alex Beaucage im Powerplay (25.) und Anton Olsson (34.) ihre Führung aus.

Bei den Berlinern ersetzte daraufhin Jake Hildebrand den glücklosen Jonas Stettmer im Tor. Der US-Amerikaner konnte aber auch nicht verhindern, dass Jakob Stenqvist kurz nach dem Beginn des Schlussabschnitts den sechsten Treffer der Gäste erzielte (41.). Eisbären-Neuzugang Eder sorgte für den Endstand (44.).