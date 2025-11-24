Der Brite erzielt nach langer Durststrecke im Spitzenspiel der DEL drei Tore. Noch mehr freut ihn aber die starke Mannschaftsleistung der Berliner gegen den Tabellenführer.

Straubing - Für Liam Kirk hatte der 4:2-Erfolg der Eisbären Berlin bei den Straubing Tigers besondere Bedeutung. „Ich denke, wir haben ein Statement gesetzt“, sagte der Angreifer, dem gegen den Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Hattrick gelungen war, bei „MagentaSport“. „Straubing ist eine großartige Mannschaft und steht aus guten Gründen an der Tabellenspitze, daher war das ein großer Sieg für uns.“

Für den Briten waren seine drei Tore auch eine persönliche Erleichterung. Der Flügelstürmer hatte in der laufenden Spielzeit vor dem Gala-Auftritt in Straubing schließlich nur vier Treffer erzielt. „Das war schon eine ziemlich große Bürde.“, räumte Kirk ein. „Daher war es schön für mich, dass die Pucks diesmal reingegangen sind.“

Berliner zeigen die beste Leistung seit Wochen

Besonders freute ihn aber, dass die Mannschaft nach zuletzt wechselhaften Leistungen die eigenen Vorgaben beherzigte. „Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, was wir anders machen müssen, um das Team zu werden, das wir sein müssen und das wir in der Vergangenheit gewesen sind“, verriet Kirk.

In Straubing boten die Berliner daraufhin tatsächlich eine durchgehend starke Vorstellung. „Ich denke, wir haben wieder gezeigt, was Eisbären-Hockey ist“, lobte Torhüter Jonas Stettmer. „Wir haben von Anfang an als Team zusammengespielt, gut verteidigt und endlich mal wieder ein wirklich gutes Spiel abgeliefert.“

Nun geht es für den deutschen Meister darum, solche Leistungen auch konstant abzurufen. Der nächste Prüfstein wartet schon am Mittwoch. Dann treten die Hauptstädter beim formstarken Tabellenzweiten ERC Ingolstadt an (19.30 Uhr/MagentaSport).