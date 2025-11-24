Bis zu 26 Zentimeter Schnee, frische Loipen und neue Rodelhänge: Was Wintersportler in den Hochlagen jetzt erwartet.

Suhl - Im Thüringer Wald können Wintersportler weiterhin Wandern, Rodeln und die Langlaufskier anschnallen. Derzeit gibt es nach Angaben des Regionalverbunds Thüringer Wald knapp 50 Kilometer präparierte Langlaufstrecken. Dazu seien sechs Rodelhänge präpariert.

Die aktuelle Schneehöhe gab der Verbund mit bis zu 26 Zentimetern an. In den Hochlagen rechnet der Deutsche Wetterdienst vereinzelt mit etwas Neuschnee.