Den Eisbären Berlin bleiben bis 2029 drei Nationalspieler treu. Sie bringen jede Menge Titel-Erfahrung mit.

Kai Wissmann war in den vergangenen beiden Jahren Kapitän der Eisbären.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben die Verträge mit den deutschen Nationalspielern Kai Wissmann, Jonas Müller und Frederik Tiffels vorzeitig bis jeweils 2029 verlängert. Das teilte der deutsche Meister auf der Saisoneröffnungsfeier mit.

„Es ist immer unser Ziel, einen festen Stamm an deutschen Nationalspielern in unseren Reihen zu haben. Daher sind wir sehr glücklich, die Verträge von Kai, Jonas und Freddy vorzeitig verlängert zu haben“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Alle drei Profis seien Stützen des Teams und Führungsspieler.

Erfolgsgaranten im Nationalteam und bei den Eisbären

Wissmann, Tiffels und der gebürtige Berliner Müller wurden 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft Vizeweltmeister. Müller und Wissmann wurden mit den Eisbären darüber hinaus schon viermal deutscher Meister, Tiffels immerhin zweimal.

Wie der Hauptstadt-Club außerdem bekanntgab, wird Nachwuchsstürmer Elias Schneider in der kommenden Saison für die Shawinigan Cataractes in der kanadischen Quebec Major Junior Hockey League spielen. Der Vertrag des 18-Jährigen mit den Eisbären ruht demnach während seiner Zeit in Nordamerika.