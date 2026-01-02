Die Eisbären Berlin starten schlecht ins neue Jahr. Auch gegen den Tabellenvorletzten Löwen Frankfurt reicht es nicht zum Sieg.

Auch der Treffer von Liam Kirk war zu wenig für die Eisbären gegen Frankfurt. (Archivbild)

Berlin - Die Eisbären Berlin haben beim Start ins neue Jahr den nächsten Rückschlag kassiert. Gegen die Löwen Frankfurt verlor der deutsche Meister in der heimischen Uber Arena 2:3 (1:0, 0:2, 1:1). Die Treffer von Matej Leden (3.) und Liam Kirk (48.) reichten den Gastgeber nicht zum Sieg. Maksim Matushkin (26.), Daniel Pfaffengut (28.) und Jakob Lilja (50.) erzielten die Tore für die Gäste. Maßgeblichen Anteil am Erfolg des Tabellenvorletzten aus Frankfurt hatte auch Torwart Mirko Pantkowski mit 28 Paraden.

Für das verletzungsgeplagte Team von Trainer Serge Aubin war es die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Spielen. In der Tabelle sind die Eisbären inzwischen auf Rang sieben abgerutscht. Am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport) geht es für die Berliner mit einem weiteren Heimspiel gegen die Augsburger Panther weiter.