„Ist denn Kreativität wieder cool?“: Mit einer Reihe mysteriöser Posts hat die Band Deichkind den Umbau ihres Instagram-Profils eingeleitet, aber auch verraten, dass es neue Musik geben wird.

Hamburg - Die Band Deichkind hat eine neue Platte angekündigt. „Neue PLATTE und SHOW und MOMENTE und TATEN von DEICHKIND also erst DEMNÄCHST! Damit es sehr gut wird, denn sehr gut kommt sehr gut“, schreiben die Musiker etwas verworren auf ihrem Instagram-Profil. Unklar ist, ob es sich nur um eine Single oder um ein Album handeln wird. Auch weitere Informationen, etwa ein Veröffentlichungsdatum der Musik, fehlen noch.

Denn die Instagram-Seite ist vorübergehend „wegen Kreativität geschlossen“, heißt es dort in einer Reihe aus sechs Bildern. Und: „Sind am Bauen.“ Alle weiteren Beiträge wurden gelöscht und das Titelbild mit einer Tasse trägt das Wort „Pause“.

Das nordische Kollektiv um Kryptik Joe, Porky und La Perla hat 2023 ihr letztes Studioalbum mit Titel „Neues vom Dauerzustand“ herausgebracht.