Eisenach - Der ThSV Eisenach nimmt zum ersten Mal in dieser Saison nicht zwei Punkte aus einem Heimspiel mit. In einem denkbar knappen Handballspiel trennten sich der thüringische Erstligist und HBW Balingen-Weilstetten mit 28:28 (14:14). In der Werner-Aßmann-Halle lieferten sich die beiden Bundesliga-Aufsteiger vor 2490 Zuschauern einen harten Kampf. Zu keinem Zeitpunkt des Spiels konnte sich eine der Mannschaften einen signifikanten Vorsprung erarbeiten.

Manuel Zehnder, der aktuelle Spitzen-Torjäger der Bundesliga machte seinem Titel auch am Freitagabend wieder alle Ehre und erzielte neun Tore, davon drei verwandelte Siebenmeter. Er avancierte somit zum besten Werfer des Spiels.

Dass die Wartburgstädter mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein würden, hatte Timothy Reichmuth schon vor der Partie anklingen lassen: „Ich möchte jedes Spiel gewinnen – so auch heute. Wenn man unentschieden spielt, weiß man, dass man auch hätte gewinnen können.“

Die nächste Herausforderung erwartet das Team von Trainer Misha Kaufmann am 23. September, wenn die Eisenacher beim HC Erlangen gastieren.