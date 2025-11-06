Die deutschen Eishockey-Männer starten mit einem Sieg gegen Lettland in den Deutschland Cup. Doch es gibt Verletzungssorgen.

Das deutsche Eishockey-Nationalteam war zum Auftakt des Deutschland Cups gegen Lettland klar besser

Landshut - Guter Auftakt in die Olympia-Saison, aber Sorgen um Stürmerstar Dominik Kahun: Das deutsche Eishockey-Männer-Nationalteam hat zum Start des Deutschland Cups überzeugt. Drei Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Mailand gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes gegen den Olympia-Gruppengegner Lettland mit 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

In Landshut schossen Ex-NHL-Profi Kahun (7. Minute), Yasin Ehliz (12.) und Phillip Sinn (44.) vom EHC Red Bull München sowie Mannheims Marc Michaelis (58.) die deutschen Tore. Deniss Smirnovs (6.) traf für die Letten. Der bis dahin starke Kahun vom HC Lausanne verließ zur Hälfte des Spiels offenbar mit einer Handgelenksverletzung das Eis. Auch für Verteidiger Lukas Kälble von den Adler Mannheim war vorzeitig Schluss. Nach DEB-Angaben handelte es sich dabei aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

Im ersten Länderspiel nach der verpatzten WM im Mai, als Deutschland erstmals seit 2018 wieder das Viertelfinale verpasst hatte, war das DEB-Team klar besser, machte aber aus der Überlegenheit lange zu wenig.

Ziel Olympia motiviert

Deutschland spielte engagiert und mit Zug zum Tor. Das Ziel, es in den Olympia-Kader zu schaffen, war den Spielern deutlich anzumerken. Aus dem aktuellen Deutschland-Cup-Kader dürften nur wenige Spieler auch bei den Spielen dabei sein. Rund elf Kaderplätze dürften durch die Teilnahme der Profis aus Nordamerika bereits vergeben sein. Diese sind wie jedes Jahr beim Deutschland Cup nicht dabei. Ebenso fehlen aus Belastungsgründen die Spieler vom Meister Eisbären Berlin.

Dennoch machte das Team von Bundestrainer Harold Kreis erheblich mehr Druck als die Letten, die aber nach einem Fehler im deutschen Aufbau in Führung gingen. Keine 36 Sekunden später glich Kahun bereits aus. Ehliz brachte Deutschland fünf Minuten später verdient in Führung.

Die DEB-Auswahl ging zwar mit 2:1 in die erste Drittelpause, konnte die knappe Führung aber auch trotz anhaltender Dominanz nicht weiter ausbauen. Erst im Schlussabschnitt erhöhte Münchens Verteidiger Sinn in Überzahl. In Gefahr geriet Deutschland danach nicht mehr. Zwei Minuten vor dem Ende machte Michaelis mit einem Treffer ins verlassene lettische Tor alles klar.

Samstag geht es gegen Österreich weiter

Weiter geht es für die DEB-Männer am Samstag (18.45 Uhr) gegen Österreich, das am Donnerstag gegen den Olympia-Dritten Slowakei 2:6 verloren hatte. Gegen die Slowaken spielt Deutschland zum Abschluss am Sonntag (14.45 Uhr/alle MagentaSport).