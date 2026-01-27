weather bedeckt
Eine Eisplatte kracht von einem Laster auf die Windschutzscheibe einer Autofahrerin. Kurz darauf prallt ein Lkw in ihren Wagen.

Von dpa 27.01.2026, 16:29
Eine lose Eisplatte löst auf der Autobahn 31 zwei Unfälle aus. (Symbolbild)
Meppen - Eine Eisplatte ist auf der Autobahn 31 bei Meppen im Landkreis Emsland während der Fahrt von einem Laster auf ein Auto gefallen. Das Eis sei auf die Windschutzscheibe einer 36 Jahre alten Autofahrerin gekracht, teilte die Polizei mit. Die Frau hielt daraufhin mit ihrem Wagen auf dem Standstreifen an. 

Ein weiterer Laster geriet während der Fahrt zu weit nach rechts und fuhr gegen das geparkte Auto. Der Wagen war laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Unfall am Vormittag niemand.