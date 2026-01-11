Schreckmoment für eine junge Autofahrerin: Beim Durchfahren einer Brücke knallt eine Eisscholle auf ihre Windschutzscheibe. Wie konnte das passieren?

Birkenwerder - Unbekannte haben eine Eisscholle auf ein Auto auf der Autobahn 10 bei Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) geworfen. Dabei sei die Windschutzscheibe des Autos beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich, als das Auto eine Brücke durchfuhr. Von dieser Brücke hatten die unbekannten Personen die Eisplatte geworfen.

Die 29-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt, der Wagen war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.