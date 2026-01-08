Traktoren blockieren Zufahrten auf Autobahnen: Landwirte in Brandenburg demonstrieren gegen das Mercosur-Handelsabkommen. Die Polizei meldet Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bei Kremmen blockierten knapp eine Handvoll Traktoren eine Auffahrt zur A24.

Oranienburg/Kremmen - An den Blockaden mehrerer Autobahn-Auffahrten mit Traktoren haben sich in Brandenburg nach Angaben des Bauernbundes insgesamt rund 100 bis 120 Landwirte beteiligt. „Wir haben ein starkes Signal gesetzt“, meinte der Geschäftsführer der Organisation, Reinhard Jung.

Landwirte demonstrieren gegen das geplante Mercosur-Handelsabkommen der EU mit südamerikanischen Staaten, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe befürchten.

Es wurde in Brandenburg aber an weniger Orten protestiert als ursprünglich angekündigt. Der weit größere Landesbauernverband distanzierte sich von dieser Form des Protests gegen das Handelsabkommen.

Leichte Rückstaus auf umliegenden Straßen

Die Polizei berichtete, es seien neun Autobahn-Auffahrten an der A24, A11 und A10 sowie zwei Stellen an der Bundesstraße 96 bei Oranienburg blockiert worden. Die Aktionen seit dem Morgen halten weiter an.

Es komme zu Verkehrsbeeinträchtigungen, sagte ein Sprecher der Polizei Brandenburg. Auf umliegenden Straßen bildeten sich leichte Rückstaus. Es seien aber weniger Versammlungen und Teilnehmer als zuvor angemeldet worden seien, so die Polizei. Mehr als 300 Beamte seien zur Verkehrssicherung im Einsatz.