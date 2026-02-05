weather schneeregen
Ermittlungen Elfjähriger bei Auseinandersetzung an Schule schwer verletzt

An einer weiterführenden Schule in Eisenach kommt es zu einem heftigen Streit unter Schülern. Ein Kind muss verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von dpa 05.02.2026, 14:24
Ein Schüler wurde bei einem Streit an einer Schule in Eisenach verletzt, die Polizei wurde gerufen. (Symbolfoto) Julian Stratenschulte/dpa

Eisenach - Bei einem handfesten Streit zwischen Schülern einer Schule in Eisenach ist ein elf Jahre alter Junge nach Polizeiangaben schwer verletzt worden. Das Kind wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Schule habe den Vorfall gemeldet. 

Was genau sich zugetragen hat, sei Gegenstand von Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Weitere Angaben wurden auf Nachfrage nicht gemacht.