Bei der Niederlage in Köln fehlt Mohammed Amoura aus disziplinarischen Gründen. Vor dem Heimspiel gegen Dortmund kehrt der Stürmer des VfL Wolfsburg jetzt aber zurück.

Wolfsburg - Eine Woche nach seiner Suspendierung wird Mohammed Amoura beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder in den Kader des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zurückkehren. Das bestätigte Trainer Daniel Bauer bei seiner Pressekonferenz zu dieser Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

„Die Reaktion war sehr gut. Mo hat seine beste Trainingswoche hingelegt, seit ich hier Cheftrainer bin. Das heißt nicht, dass er vorher schlecht trainiert hat. Aber er hat in dieser Woche am absoluten obersten Limit trainiert“, sagte Bauer.

Der algerische Nationalspieler war in der vergangenen Woche kurz vor dem Spiel beim 1. FC Köln (0:1) aus disziplinarischen Gründen aus dem Wolfsburger Kader gestrichen worden. Doch schon nach dem vergangenen Wochenende durfte Amoura wieder mit dem Rest des Kaders trainieren.

„Viel reden mussten wir nicht“, sagte Bauer. „Wir haben uns kurz in den Arm genommen am Montag, in die Augen geschaut und da habe ich gesehen, dass das Feuer da ist und der Junge Bock hat, das Ding hier rumzureißen.“ Als Tabellen-14. hat der VfL vor dem Dortmund-Spiel nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.