Havelberg - Ein Kind ist im Landkreis Stendal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Elfjährige hatte in Havelberg die Straße überquert, wie die Polizei mitteilte. Dabei lief er mutmaßlich, ohne den Verkehr zu beachten, hinter einem geparkten Transporter auf die Fahrbahn. Ein nahendes Auto stieß daraufhin mit ihm zusammen. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.