Elton erinnert in neuer Raab-Show an Magdeburger Todesfahrt

Auch in der neuen Raab-Show auf RTL wurde an die Opfer des Anschlags von Magdeburg gedacht. (Archivbild)

Köln/Magdeburg - Nach der Todesfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist auch in der neuen Samstagabendshow von Stefan Raab an die Opfer erinnert worden. „So viel Spaß wie wir hier auch heute haben: Wir dürfen natürlich nicht vergessen, was gestern in Magdeburg passiert ist“, sagte Moderator Elton in der Live-Sendung „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. Er erklärte, dass „Fanatismus“ einfach „Scheiße“ sei. „Wir sind natürlich bei den Opfern und bei den Geschädigten“, sagte der 53-Jährige. Die Sendung feierte am Samstagabend ihre Premiere im RTL-Programm.

Am Freitagabend war ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge auf einem Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Dabei starben vier Erwachsene und ein Kind, 200 Menschen wurden verletzt. Der Verdächtige ist ein als Islam-Kritiker bekannter Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt.