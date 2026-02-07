Spiesen-Elversberg - Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat den Sprung an die Spitze der Tabelle verpasst. Das Team von Trainer Vincent Wagner konnte das Unentschieden von Schalke 04 nicht nutzen und verlor gegen Hertha BSC 0:3 (0:1). Elversberg rutschte einen Platz ab und ist nun Dritter, während die Berliner auf Rang sechs vorrückten.

Hertha beendete mit dem Sieg die Sieglos-Serie von sechs Ligaspielen. Nach zuletzt fünf Unentschieden kam das Team von Hertha-Trainer Stefan Leitl zu drei Punkten durch Tore von Pascal Klemens (42. Minute), Luca Schuler (58.) und Toni Leistner (78.).

Hertha-Führung kommt überraschend

Dabei war Elversberg vor 9.291 Zuschauern im Stadion an der Kaiserlinde eine Halbzeit lang die ball- und spielbestimmende Mannschaft – und versuchte immer wieder durch sein schnelles Spiel Chancen zu kreieren. Elversberg wirkte selbstbewusster und abgeklärter.

Etwas überraschend fiel das Tor für Hertha kurz vor der Pause, weil Elversberg bis dahin die bessere Mannschaft war. Bei Standardsituationen wirkten die Gastgeber aber nicht immer souverän - so auch beim Führungstreffer durch Klemens. Eine Ecke von Paul Seguin kurz vor der Pause landete wenige Meter vor dem Tor im Gewusel auf dem Kopf des 20-Jährigen, der stark bedrängt von Kapitän Lukas Pinckert den Ball über die Linie lenkte, wobei auch Pinckert noch dran war.

Elversberg im Abschluss glücklos

Kurz nach Wiederanpfiff ließ Kapitän Fabian Reese das 2:0 aus, als er nur den Elversberger Verteidiger Florian Le Joncour traf, anstatt ins verwaiste Tor zu schießen (48.). Besser machte es Schuler zehn Minuten später, als er einen Konter nach Vorarbeit von Reese ganz souverän abschloss (58.). Elversberg stemmte sich gegen die drohende Niederlage, blieb vor dem Berliner Tor aber glücklos. Vielmehr bewies die Hertha anders als zuletzt Abschlussqualitäten. Leistner setzte mit einem Schuss unter die Latte den Schlusspunkt zum fünften Auswärtssieg.