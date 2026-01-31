Keller und Futkeu schießen Fürth aus dem Tief: Wie ein cleverer Ballgewinn und ein nervenstarker Elfmeter den Kielern die Pokal-Generalprobe vermiesen.

Kiel - Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren Negativlauf in der 2. Fußball-Bundesliga durchbrochen. Das 2:1 (0:0) bei Holstein Kiel war für die Franken der erste Erfolg nach zuvor sieben sieglosen Spielen. Mit jetzt 19 Zählern bleibt die Spielvereinigung Tabellenletzter, hat aber den Anschluss wieder hergestellt. Vor den 11.594 Zuschauern erzielten Aaron Keller (50. Minute) und Noel Futkeu (77./Foulelfmeter) die Treffer für die Gäste. Jonas Meffert (61.) glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt begann Fürth mutig, attackierte die Gastgeber früh. Große Abschlusschancen ergaben sich aber nicht. Im Gegenzug war auch das Spiel der Kieler zu ungenau und zu harmlos. So dauerte es bis zur 27. Minute, ehe Steven Skrzybski den ersten Torschuss der Partie hatte. Der Distanzschuss des Kieler Kapitäns ging aber deutlich über die Latte.

Fürther Führung fast aus dem Nichts: Keller düpiert Zec

Fast aus dem Nichts gelang dem „Kleeblatt“ dann die Führung. Keller eroberte im Kieler Strafraum an der Grundlinie den Ball gegen den unaufmerksamen David Zec und schloss aus spitzem Winkel ins kurze Eck ab. Kiel erhöhte im Anschluss den Druck und belohnte sich. Nach einem klugen Pass von Lasse Rosenboom erzielte Meffert den Ausgleich.

Die Gäste ließen sich aber nicht schocken. Nach dem Foul von Umut Tohumcu an Aiman Dardari verwandelte Futkeu den fälligen Strafstoß sicher. Die Kieler verpatzten damit ihre Generalprobe für das Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den VfB Stuttgart.