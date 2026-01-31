Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland hat jetzt auch in Sachsen einen Landesverband gegründet. An der Spitze steht ein Stadtrat aus Bautzen.

Chemnitz - Die neue Jugendorganisation der AfD, Generation Deutschland, hat einen sächsischen Landesverband gegründet. Zum Vorsitzenden sei der Bautzner AfD-Stadtrat Lennard Scharpe gewählt worden, teilte Parteisprecher Andreas Harlaß mit. Die Gründungsversammlung habe in Chemnitz stattgefunden. Wie viele Mitglieder der sächsische Ableger der Generation Deutschland (GD) hat, konnte der Sprecher nicht sagen.

Die GD ist die Nachfolgerin der Jungen Alternative (JA), die sich aufgelöst hatte, nachdem die AfD beschlossen hatte, eine neue Jugendorganisation zu gründen, die enger an die Partei gebunden ist. Die neue bundesweite Jugendstruktur wurde im vergangenen November bei einem Kongress im hessischen Gießen ins Leben gerufen. Dort hatte es heftige Proteste gegeben und auch Zusammenstöße von Demonstranten und Polizei.

Auch in anderen Bundesländern haben sich bereits Landesverbände der neuen AfD-Jugend gebildet, unter anderem in Thüringen, Bayern und Schleswig-Holstein. In Niedersachsen soll Ende Februar ein Landesverband gegründet werden.