Des LEAG Energie Stadion in Cottbus kann mit Fördermitteln saniert werden.

Cottbus - Das LEAG Energie Stadion in Cottbus kann mit Fördermitteln des Landes Brandenburg saniert werden. Das geht aus den Haushaltsbeschlüssen des Brandenburger Landtages hervor, der den Doppelhaushalt 2025 und 2026 rechtsverbindlich verabschiedet hat. Insgesamt wird das Land Brandenburg dem FC Energie zweimal eine Million Euro für die kurzfristig notwendigen Instandsetzungsarbeiten der Immobilie zur Verfügung stellen. Zuletzt hatte bereits die Stadtverordnetenversammlung in Cottbus im Nachgang einer eigens einberufenen Task-Force einen Betrag von 500.000 Euro für die Sanierung des Trainingsgeländes in der Parzellenstraße beschlossen.

„Wir sind sehr dankbar, dass diese Dinge jetzt möglich gemacht wurden. Wohl wissend, dass das mittel- und langfristig nicht ausreichen wird, um unser Stadion nachhaltig profifußballtauglich zu erhalten“, sagte Energie-Präsident Sebastian Lemke. Es sei von enormer Bedeutung, dass losgelöst von der jetzigen Entscheidung, der Werkstattprozess bei der Wirtschaftsregion Lausitz (WRL) mit der beauftragten Konzeptstudie konkretisiert wird, um das Gesamtprojekt LEAG Energie Stadion weiter vorantreiben zu können. „In diesem Punkt sind wir positiv gestimmt, dass uns dabei auch eine ähnlich große Akzeptanz und Unterstützung zuteilwerden wird“, betonte Lemke