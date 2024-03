Oranienburg - Ein Weltkriegsbombe soll am Mittwoch in Oranienburg entschärft werden. Ab 8.00 Uhr werde ein Sperrkreis mit einem Radius von einem Kilometer um den Fundort gezogen, teilte die Stadtverwaltung mit. Rund 4300 Menschen müssten dann ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt rechnet den Angaben zufolge damit, dass die Entschärfung am frühen Nachmittag abgeschlossen sein dürfte. Der Blindgänger befindet sich auf einem Privatgrundstück in etwa fünf Metern Tiefe.