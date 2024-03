Ungarns Willi Orban in Aktion.

Leipzig - RB Leipzig kann gegen den FSV Mainz 05 auf Kapitän Willi Orban zurückgreifen. „Willi geht's gut. Er hat gestern trainiert, wird heute trainieren. Da steht die Ampel auf grün“, sagte Trainer Marco Rose am Freitag. Die Sachsen empfangen Mainz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. Die vergangenen drei Spiele konnte Leipzig gegen den Abstiegskandidaten nicht gewinnen, kassierte sogar zwei Niederlagen.

Orban hatte in der Länderspielpause die Partien Ungarns gegen die Türkei und den Kosovo angeschlagen verpasst. Laut einer Verbands-Mitteilung plagten den Abwehrchef leichte Adduktoren-Probleme. Orban war erst Ende Januar nach einer langwierigen Knieverletzung wieder fit geworden.

Gegen Mainz wird auch Lukas Klostermann wieder eine Option sein. Der Nationalspieler absolvierte nach überstandener Muskelverletzung im Oberschenkel wieder das Mannschaftstraining. In die Startelf wird der 27-Jährige, der bis zu seiner Mitte Februar gegen Mönchengladbach erlittenen Verletzung gesetzt war, vermutlich noch nicht zurückkehren.