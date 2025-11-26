Nach drei Jahren Pause haben sich die Volleyball-Frauen des Dresdner SC mit einem Sieg in der Champions League zurückgemeldet. Sie bezwangen im ersten Gruppenspiel das polnische Spitzenteam LKS Lodz.

Lodz - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben einen erfolgreichen Start in die Champions League hingelegt. Im ersten Gruppenspiel setzte sich der deutsche Pokalsieger und Meisterschafts-Zweite beim polnischen Topclub LKS Commercecon Lodz etwas überraschend mit 3:1 (26:24, 25:22, 17:25, 25:23) durch. Schon am kommenden Dienstag bestreiten die Schützlinge von Alexander Waibl daheim gegen den mehrmaligen italienischen Meister Conegliano die zweite Partie in Pool D.

Von Beginn an zeigten sich die Gäste aus Sachsen taktisch gut vorbereitet. Sie schlugen druckvoll auf, Zuspielerin Emma Grome setzte ihre Angreiferinnen variabel in Szene und vor allem packte auch der Block immer wieder zu. Im engen ersten Satz behielten die DSC-Damen in der Crunchtime die Nerven.

Im dritten Abschnitt konnten die Elbestädterinnen das Niveau nicht mehr ganz halten und vor allem das Aufschlag-Annahme-Duell zogen die Polinnen auf ihre Seite. Zudem leisteten sich die Waibl-Schützlinge einige Fehler zu viel.

Nach schnellem Rückstand im vierten Durchgang kämpften sich die Gäste wieder heran und in der engen Schlussphase machte einmal mehr die lettische Diagonalangreiferin Marta Levinska, die mit 23 Punkten auch erfolgreichste Scorerin war, die entscheidenden Punkte und verwandelte nach 109 Minuten den zweiten Matchball.