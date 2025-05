Unbekannte haben in einem Wildpark in Hildesheim 14 Meerschweinchen getötet. (Symbolbild)

Hildesheim - Zur Tötung von 14 Meerschweinchen in einem Wildpark in Hildesheim sind bei der Polizei Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Es gebe ein paar wenige Meldungen, denen Ermittler nun nachgehen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details wollte er nicht nennen, um einen möglichen Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Unbekannte hatten in dem Wildpark 14 Meerschweinchen getötet. Die Tiere wurden vermutlich mit einer Luftdruckwaffe erschossen, hatte die Polizei dazu mitgeteilt. Mitarbeitende hatten 13 tote Meerschweinchen am Freitag in ihrem Gehege entdeckt, ein weiteres am Samstag. Die Taten ereigneten sich demnach zwischen Freitagmorgen und Samstagfrüh.

Die Polizei leitete Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz sowie wegen Sachbeschädigung ein und sucht nach Zeugen. Der Förderverein Wildgatter Hildesheim rief bei Instagram eine Belohnung von 1.000 Euro für den entscheiden Hinweis aus. „Wir wollen, dass diese Tat, die uns entsetzt und vollkommen fassungslos macht, so schnell wie möglich aufgeklärt wird“, schreibt der Verein.