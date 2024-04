Leipzig - Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Leipzig ermitteln nach dem Fund einer Leiche in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs. Die Ermittler gehen von einer Gewaltstraftat aus, wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Genauere Angaben seien aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht möglich. Am Freitag seien Beamte der Kriminaltechnik im Auftrag der Staatsanwaltschaft im Einsatz gewesen. Demnach wurde die Leiche bereits vor mehreren Tagen gefunden. Die Staatsanwaltschaft wolle sich im Laufe der Woche zum Fall äußern. Zuvor berichtete die „Leipziger Volkszeitung“.