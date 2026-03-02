Fast 100 Kilogramm Bärlauch in wenigen Tagen: Die Polizei stellt in Leipzig gleich zwei Diebstähle fest. Was bisher über die Fälle bekannt ist.

Leipzig - Die Leipziger Polizei hat erneut Bärlauch-Diebe gestellt. In der Nacht von Sonntag zu Montag wurden bei einer Verkehrskontrolle drei Männer erwischt, die 54 Kilogramm der Pflanze in ihrem Auto transportiert hatten, wie die Polizei mitteilte. Die Pflanzen wurden sichergestellt.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte eine unbekannte Person im Leipziger Auwald fast 46 Kilogramm Bärlauchknollen aus dem Waldboden geerntet. Die Person konnte unerkannt flüchten, ließ jedoch die Knollen am Tatort zurück, welche die Beamten sicherstellten. In beiden Fällen wurden die Ermittlungen wegen eines Diebstahlsdelikts aufgenommen.

Wegen der seit Jahren gestiegenen Diebstähle durchstreift die Polizei derzeit verstärkt den Leipziger Auwald. Sie sind mit dem Rad, zu Fuß und auch hoch zu Pferd unterwegs.