Pößneck - In einem Waldststück in Pößneck ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannten rund 6.000 Quadratmeter Wald. Es sei bereits der vierte Brand innerhalb kürzester Zeit, hieß es. Das Feuer sei am Dienstagabend ausgebrochen. Zeitweise seien rund 130 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Die Brandstelle sei nur zu Fuß erreichbar gewesen. Daher habe mit langen Schlauchleitungen gelöscht werden müssen. Die Feuerwehr war am Mittwochmorgen noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.